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Сержант Жалсан Базаржапов в одиночку сорвал наступление украинской военной группировки, уничтожив пулеметный расчет противника. О героических действия военнослужащего рассказали «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Боевики ВСУ предприняли попытку окружить российское подразделение, используя численное превосходство. Но Базаржапов, который остался обеспечивать отход своих сослуживцев, не дал им этого сделать. Он ранил трех бойцов противника, а также уничтожил пикап с пулеметным расчетом из автомата.

Это позволило выиграть драгоценное время, которого двум небольшим подразделениям ВС РФ хватило для перегруппировки и подготовки к обороне. Они уничтожили оставшихся боевиков и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы. Грамотные действия сержанта не дали противнику начать наступление.

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