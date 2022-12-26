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Зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия «Оса» надежно защищают мирные города Донбасса от украинских обстрелов. Они обнаруживают и сбивают как ракеты, так и снаряженные гранатами беспилотники противника, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало на официальном сайте видеозапись, наглядно демонстрирующую эффективную боевую работу российских «Ос». Комплексы только за минувшие 7 дней успели ликвидировать более 30 воздушных целей.

В основном это были беспилотники, которые проводили аэроразведку и выявляли координаты объектов, по которым потом наносились бы артиллерийские удары. Однако зенитно-ракетный комплекс «Оса» предотвратил атаку.

Напомним, что ВСУ обстреливают мирные города и гражданское население Донбасса еще с 2014 года. Российская спецоперация призвана прекратить геноцид и освободить ДНР и ЛНР от украинской оккупации.

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