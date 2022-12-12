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Минобороны РФ показало видеозапись запуска ракеты оперативно-тактического комплекса “Искандер” по военным целям на Украине. Портал РИА Новости рассказал, что удару подверглись склады с вооружением и боеприпасами противника, а также район концентрации техники и живой силы.

На кадрах запечатлен весь процесс использования ОТРК “Искандер” с момента прибытия пусковой установки на позицию. Она выравнивается пневмодомкратами и устанавливается в горизонтальное положение, после чего начинается обратный отсчет для пуска ракеты.

В главном военном ведомстве рассказали, что “Искандеры” могут запускать как крылатые, так и баллистические боезаряды. Ракеты подбираются в зависимости от поставленной командованием задачи. Расчеты ОТРК действуют максимально слаженно и грамотно, каждый боец знает свои обязанности и четко их выполняет.

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