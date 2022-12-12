В очередной сводке официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об успехах российской противовоздушной обороны. Она за минувшие сутки сбила 3 истребителя МиГ-29, а также два вертолета Ми-8, пишет портал “Военное обозрение”.

Авторы публикации отмечают, что согласно этим данным, на разных направлениях фронта по-прежнему появляется авиация Воздушных сил Украины, хотя еще в самом начале СВО считалось, что она полностью уничтожена.

Так, с февраля текущего года сбито 180 боевых вертолетов и 343 самолета украинской армии. Однако Киев где-то берет новые воздушные машины. По мнению военных корреспондентов, они либо восстанавливаются из хлама, которые долгие годы хранился в ангарах, либо получают истребители и вертолеты от Запада, причем это не особо афишируется.