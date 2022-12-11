Портал StopFake!, поддерживаемый министерством информации и общественного развития Казахстана, сообщил, что информация о передаче республикой танков России является недостоверной.

Напомним, что в Сети были опубликованы видеозаписи с военными эшелонами на ж/д вокзале Алма-Аты. На платформах размещались танки, которые якобы отправляли в РФ Минобороны Казахстана опровергло эту информацию.

В ведомстве сообщили, что боевые машины отправлялись в войсковые части страны после капитального ремонта. Он производился на одном из предприятий Алма-Аты, поэтому танки находились на железнодорожной станции этого города.

Напомним, что ранее Казахстан опроверг еще один фейк относительно отправки в Россию комплектующих для крылатых ракет.