Армия России не станет проводить зимнюю кампанию на Украине, а начнёт полномасштабное наступление только в апреле будущего года. Такое развитие событий прогнозируют в немецком Минобороны. Об этом пишет “Военное обозрение”, ссылаясь на СМИ Германии.

Аналитики предполагают, что ситуация будет развиваться по одному из двух сценариев. Согласно первому, российская армия начнёт наступление в Донбассе, а армия союзной Беларуси станет развёртывать войска на своей границе, отвлекая группировку армии Украины на северном направлении. Согласно этому сценарию, белорусы не станут участвовать в боевых действиях.

Второй сценарий предполагает, что белорусская армия тоже перейдёт в наступление и пойдёт в сторону Киева. Одновременно с этим российская армия начнёт наступление в Донбассе. Таким образом, ВСУ придётся распылять силы на два фронта.

Ещё одним вариантом немецкие аналитики считают наступление союзных войск на западном направлении, чтобы перерезать поставки вооружения Киеву от западных партнёров. Однако в этом случае, у России должно быть больше ресурсов, чем сейчас. В этом варианте Минобороны ФРГ не исключает новую волну мобилизации в России.