Внутренние и внешние задачи, стоящие перед немецкой армией, пока выполняются, но с ограничениями. Такая информация содержится в отчёте Минобороны Германии. Об этом пишет издание Spiegel – передаёт ТАСС.

В частности, среди существующих проблем указывается, что есть трудности с обеспечением безопасности воздушного пространства Германии: наземные системы обнаружения постепенно стареют и приходят в негодность. Всё это может отразиться на оперативной готовности систем ПВО в будущем.

Что же касается взаимодействия с НАТО, то здесь присутствуют определённые проблемы при развёртывании войск бундесвера быстрого реагирования в Литве и Словакии. Такие задачи Североатлантический альянс поставил Германии на 2023 год.

В итоговой части отчёта указывается, что Министерство обороны Германии просит пересмотреть оборонный бюджет страны в сторону увеличения.