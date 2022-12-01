Ефрейтор ВС РФ Захар Кондыбко проявил героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Столкнувшись с целым подразделением противника он не растерялся, а заставил боевиков обратиться в бегство, сообщает Минобороны России.

Представители ведомства рассказали, что боец отследил перемещение группы боевиков, которые рассредоточились по несколькими домам. Он открыл по ним огонь и из подствольного гранатомета уничтожил 10 врагов. Остальные бросились бежать, но продолжили отстреливаться.

Кондыбко вновь открыл огонь, уклоняясь от пуль противников и ликвидировал еще двоих боевиков ВСУ.

В Минобороны сообщили, что благодаря самоотверженности бойца его подразделение установило контроль над одной из улиц города, позволяющей продолжать наступление.