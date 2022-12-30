Падение украинской ракеты от ЗРК С-300 в Брестской области Беларуси может быть как случайностью, так и провокацией Киева, заявил начальник зенитно-ракетных войск страны Кирилл Казанцев.

Он напомнил, что ракета упала рядом с населенным пунктом Иваново в промежутке между 10 и 11 часами. Сообщалось, что ее сбила белорусская ПВО.

По словам Казанцева, в настоящий момент рассматривается три версии – неисправности боезаряда, из-за которых он залетел на белорусскую территорию, ошибка неопытного расчета, запустившего ракету не туда, куда надо, а также заранее продуманная провокация. Послу Украины в Минске Игорю Кизиму уже высказан решительный протест, для чего он был вызван “на ковер” в министерство иностранных дел Белоруссии