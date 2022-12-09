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Тактика “кочующего орудия” помогает артиллеристам Центрального военного округа уничтожать националистические формирования Украины, сообщило издание “Известия” со ссылкой на Минобороны РФ.

Авторы публикации пояснили, что в качестве такого орудия выступает самоходная артиллерийская установка “Мста-С”. Ее экипаж наносит удары по противнику, после чего мгновенно меняет позицию и продолжает стрельбу.

Данная тактика дает возможность поражать скопления живой силы и техники украинской армии, а также исключает обнаружение САУ “Мста-С” и ответные удары по ней.

Напомним, что ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал об охоте ВС РФ на американские РСЗО HIMARS.

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