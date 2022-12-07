Ученики начальных классов башкирских школ могут не ходить на занятия, если температура воздуха опускается ниже -25 градусов, рассказал глава Минобра республики Айбулат Хажин.

Кроме того, он написал в своем телеграм-канале, что учениям 5-9 классов разрешается не посещать занятия при температуре -27 градусов, а стершеклассникам – при минус 32.

Это не касается сельских школ, для которых установлены температурные значения, меньшие на 2 градуса для каждой категории школьников.

Хажин также объяснил, что даже в сильные морозы школы продолжают работать, поэтому каждому общеобразовательному учреждению даны полномочия самостоятельно определять, при какой температуре отменять занятия.