ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученики начальных классов башкирских школ могут не ходить на занятия, если температура воздуха опускается ниже -25 градусов, рассказал глава Минобра республики Айбулат Хажин.

Кроме того, он написал в своем телеграм-канале, что учениям 5-9 классов разрешается не посещать занятия при температуре -27 градусов, а стершеклассникам – при минус 32.

Это не касается сельских школ, для которых установлены температурные значения, меньшие на 2 градуса для каждой категории школьников.

Хажин также объяснил, что даже в сильные морозы школы продолжают работать, поэтому каждому общеобразовательному учреждению даны полномочия самостоятельно определять, при какой температуре отменять занятия.

Вам может понравиться

Ситников: ЦРУ предупредило Киев, что “Россия что-то затевает под Херсоном”

Власти Украины призвали граждан, проживающих на восточном берегу Днепра, срочно эвакуироваться, пишут западные СМИ. Эти публикации прокомментировал обозреватель портала “Свободная пресса” Александр Ситников. Он пояснил, что ЦРУ, с которым тесно

Обозреватель NYT Исмей: Россия продолжает производство высокоточных ракет, несмотря на западные санкции

Западные санкции не смогли помешать России продолжать производство высокоточных крылатых ракет. Один из боезарядов Х-101, который использовался для нанесения удара по Украине, изготовлен примерно в октябре текущего года, а это

Читатели Financial Times раскритиковали присуждение Зеленскому звания «Человек года»

Президент Зеленский разрушил украинскую экономику и отмывает деньги американских налогоплательщиков, поэтому он не заслуживает звания “Человек года”, считают пользователи социальной сети Twitter. Так они отреагировали на присвоение Владимиру Зеленскому почетного