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Глава Пентагона Ллойд Остин выступил в Калифорнии, где проходит Рейгановский форум и рассказал, как он не боится Китая. Журналист Дмитрий Косырев в своей публикации на сайте РИА Новости отметил, что речь министра обороны США должна была получиться стандартной “страшилкой”, направленной на стратегического конкурента.

Впрочем, некоторые пассажи показали, что Остин совсем не собирался произносить грозную речь. Напротив, он заявил, что крупные державы должны уметь своевременно гасить возможные конфликты и тем самым демонстрировать хороший пример другим странам.

Также глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты не собираются заставлять своих союзников выбирать между Китаем и Америкой. Впрочем, пока действия США показывают совершенно обратное.

Кроме того, в завершение речи Остин произнес несколько совсем уж не воинственных пассажей, что подтверждает слова Косырева о нежелании американского министра озвучивать традиционные “страшилки”.

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