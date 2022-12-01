Бронетехника, самоходные артиллерийские установки, комплекты зимней униформы и многое другое – всё это придёт на Украину в рамках очередного пакета военной помощи Киеву со стороны западных стран. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – сообщает “Военное обозрение”.

Глава украинского МИДа уточнил, что соответствующие договорённости были достигнуты в Бухаресте. В столице Венгрии прошла встреча глав министерств иностранных дел стран, которые входят в НАТО. Помимо вооружения и экипировки западные государства предоставят Киеву оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате российских ракетных ударов.

На встрече в Бухаресте Кулеба вновь поднял вопрос о поставках современных танков в распоряжение ВСУ. Однако пока западные страны такую инициативу киевских властей не поддерживают, как не поддерживают и поставку дальнобойных ракет украинской стороне. На Западе заявляют: такие решения могут привести к ещё большей эскалации конфликта между Россией и Украиной.