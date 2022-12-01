ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бронетехника, самоходные артиллерийские установки, комплекты зимней униформы и многое другое – всё это придёт на Украину в рамках очередного пакета военной помощи Киеву со стороны западных стран. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – сообщает “Военное обозрение”.

Глава украинского МИДа уточнил, что соответствующие договорённости были достигнуты в Бухаресте. В столице Венгрии прошла встреча глав министерств иностранных дел стран, которые входят в НАТО. Помимо вооружения и экипировки западные государства предоставят Киеву оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате российских ракетных ударов.

На встрече в Бухаресте Кулеба вновь поднял вопрос о поставках современных танков в распоряжение ВСУ. Однако пока западные страны такую инициативу киевских властей не поддерживают, как не поддерживают и поставку дальнобойных ракет украинской стороне. На Западе заявляют: такие решения могут привести к ещё большей эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Вам может понравиться

Леонков пояснил поставку французских РСЗО LRU M270 MLRS на Украину

Реактивные системы залпового огня LRU M270 MLRS, которые Франция отправляет в Киев, создадут новые проблемы российским военнослужащим, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что теперь придется тратить время на

Артиллерия НМ ДНР уничтожила наблюдательный пункт ВСУ с корректировщиками в Кирово

Украинские боевики устроили в многоэтажке в населенном пункте Кирово наблюдательный пункт. Они засели в высотном здании и корректировали артиллерийский огонь своих войск. Однако продолжалось это совсем недолго, пишет портал “Военное

Reuters: спецлиния связи между Москвой и Вашингтоном использовалась всего один раз

В начале специальной военной операции между военными США и России была создана специальная линия связи. Ей назначение – оперативное решение конфликтных ситуаций. За всё время с конца февраля этого года