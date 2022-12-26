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В МИД РФ заявили, что пока ситуация на Украине остается невыясненной до конца, о переговорах в формате «5+2» по Приднестровью говорить слишком рано.

Замглавы ведомства Михаил Галузин напомнил, что в переговорах намереваются участвовать, помимо РФ, еще и Украина, ОБСЕ, Приднестровье и Молдавия. Также привлекаются наблюдатели от ЕС и Соединенных Штатов.

В настоящий момент важной задачей является лишь вернуть адекватные взаимоотношения между Молдавией и Приднестровьем. Кроме того, имеет смысл проводить рабочие встречи участников «с обеих сторон Днепра», так как именно от их результатов будет зависеть итог переговоров.

По словам Галузина, сейчас отдельные стороны не хотят выполнять ранее заключенные соглашения, из-за чего накапливается большое количество новых проблем.

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