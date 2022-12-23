Издание «Московский Комсомолец» приводит заявление директора департамента Северной Америки в МИД России Александра Дарчиева о том, что Канада вступила в опасную игру в попытке помочь США укрепить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое нацелено против Китая и Российской Федерации.

Дарчиев отмечает, что власти Оттавы пытаются вступить в американо-британо-австралийский военно-политический блок AUKUS и QUAD, в который уже входит США, Автралия, Индия и Япония. Также Канада стремится принять участие и в «Партнерстве в синем Тихом океане» в составе «№AUKUS плюс», который также направлен на противостояние с КНР.

Александр Дарчиев выразил свое сожаление, что Канада не может принимать суверенные решения, которые бы шли на пользу своему государству и народу, а вынуждена поддерживать внешнеполитические амбиции США. По его мнению, вся внешняя деятельность Оттавы в регионе Тихого океана имеет деструктивный характер.