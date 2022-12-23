ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Московский Комсомолец» приводит заявление директора департамента Северной Америки в МИД России Александра Дарчиева о том, что Канада вступила в опасную игру в попытке помочь США укрепить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое нацелено против Китая и Российской Федерации.

Дарчиев отмечает, что власти Оттавы пытаются вступить в американо-британо-австралийский военно-политический блок AUKUS и QUAD, в который уже входит США, Автралия, Индия и Япония. Также Канада стремится принять участие и в «Партнерстве в синем Тихом океане» в составе «№AUKUS плюс», который также направлен на противостояние с КНР.

Александр Дарчиев выразил свое сожаление, что Канада не может принимать суверенные решения, которые бы шли на пользу своему государству и народу, а вынуждена поддерживать внешнеполитические амбиции США. По его мнению, вся внешняя деятельность Оттавы в регионе Тихого океана имеет деструктивный характер.

Вам может понравиться

США поставили украинским военным «живучие» бронемашины BATT UMG

Как сообщает издание «Евразия Daily», в населенном пункте Артемовск (украинское название Бахмут) была замечена американская бронемашина BATT UMG с колесной формулой 4х4. Интернет-издание Army Recognition сообщает, что бронемашины в количества

Герасимов заявил, что ПВО Украины не способна перехватить российские ракеты «Кинжал»

Как сообщает РИА Новости, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» российского производства оказались полностью неуязвимыми мишенями для украинской системы противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил глава Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий

Российская Федерация вместе с Ираном отменяют Европу

РИА Новости со ссылкой на американское издание Bloomberg сообщают, что авторы опубликованного материала призывают всех обратить внимание на очень важную проблему. Проанализировав энергетический рынок и логистику за последнее полугодие, специалисты