ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У России вполне достаточно своих боеприпасов, а ее стойкий народ способен защитить себя сам без посторонней помощи, заявили представители МИД КНДР. Так они прокомментировали информацию Запада о поставках боезарядов из Пхеньяна в Москву.

Дипломаты высказались в том духе, что никаких сделок по передаче боеприпасов России Северная Корея не заключала и любые заявления, пытающиеся утверждать обратное являются ложью.

Кроме того, России не нужна военная помощь других государств для собственной защиты.

«Народ России — самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Северной Кореи также заявлял, что США и их союзники совершают военное преступление, передавая оружие Киеву.

Вам может понравиться

Эксперт Шурыгин спрогнозировал “горячую зиму” в зоне СВО

Вооружённые силы Украины испытывают серьёзные проблемы с личным составом, в то время как российская армия уже приготовилась к масштабной наступательной операции. Она может начаться уже в самое ближайшее время, как

Аналитик Михайлов: Россия превратит США в выжженное поле меньше, чем за час

В случае военного столкновения России с НАТО, США могут быть уничтожены всего за 40-50 минут. Такое мнение высказал в интервью “Пятому каналу” руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Эксперт уточнил,

Украинские военные пожаловались на большие потери под Артёмовском

Из группы в 32 человека только после одного боя осталось всего 6. При этом командование вынуждает подразделения доукомплектовываться и отправляет на те же позиции, которые уже были разбиты несколько раз.