У России вполне достаточно своих боеприпасов, а ее стойкий народ способен защитить себя сам без посторонней помощи, заявили представители МИД КНДР. Так они прокомментировали информацию Запада о поставках боезарядов из Пхеньяна в Москву.

Дипломаты высказались в том духе, что никаких сделок по передаче боеприпасов России Северная Корея не заключала и любые заявления, пытающиеся утверждать обратное являются ложью.

Кроме того, России не нужна военная помощь других государств для собственной защиты.

«Народ России — самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Северной Кореи также заявлял, что США и их союзники совершают военное преступление, передавая оружие Киеву.