Энергодар уже не так часто подвергается обстрелам ВСУ, однако угроза для города никуда не делась. Вероятность новых ударов по-прежнему высока, заявил глава администрации Эдуард Сеновоз.

Он напомнил, что отсутствие обстрелов на протяжении последних нескольких дней не означает, что они прекратились окончательно. Поэтому жители города должны быть готовы к новым атакам украинских войск, сообщает “Спутник”.

Напомним, что 21 декабря в Энергодаре прогремело сразу три взрыва, один из которых был хорошо слышен на прибрежной линии

ВСУ несколько раз пытались отправить в Энергодар десант для установления контроля над Запорожской АЭС, однако российские войска своевременно разглядели и устранили угрозу.