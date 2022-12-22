Для празднования своего 59-летия бывший глава “Роскосмоса” выбрал донецкий ресторан “Шеш-Беш”. Тогда он еще не знал, что у него появится еще и второй день рождения, связанный с ударом ВС Украины по заведению, рассказал телеграм-канал Mash.

Авторы приводят высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева, назвавшего удар целенаправленным. Боевики ВСУ скорее всего знали о готовящемся празднестве и готовились к нему.

Журавлев сообщил, что буквально за 10 минут до атаки в ресторане появился премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Не исключено, что украинские террористы ориентировались именно на него.

В результате удара два человека погибло, еще шестеро получили ранения. Среди них – Виталий Хоценко и сам “виновник торжества”.

Рогозин уже прокомментировал атаку ВСУ, сообщив, что осколок не повредил позвоночник, а вошел в спину буквально в сантиметре от него. По мнению врачей, извлечь инородное тело не получится.

Премьер-министр ДНР получил легкое ранение и отказался от госпитализации. Рогозин также отказывается от эвакуации в другие регионы страны. Он говорит, что не может уехать, пока остальные раненые находятся в тяжелом состоянии.