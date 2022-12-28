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Санитарная станция Украины требует от Минобороны как можно скорее что-то решить с телами погибших боевиков в пределах населенных пунктов в зоне СВО, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что санстанция опасается негативных последствий игнорирования необходимости в эвакуации трупов. При плюсовой температуре, которая держится на Украине, начинается быстрый процесс гниения, из-за чего в несколько раз повышается концентрация в воздухе вредных веществ.

Кроме того, дикие животные из-за большого количества тел могут осмелеть, перестать бояться человека и начать нападения на населенные пункты. Это создаст серьезные риски для мирного населения.

Ранее советник главы МВД республики Виталий Киселев рассказывал об украинских медиках, которые усыпляли тяжелораненых боевиков и продавали их на органы.

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