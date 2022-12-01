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Элитные подразделения ВСУ в спешном порядке перебрасываются на Купянское и Краснолиманское направления. Киев боится, что на этих участках российские ВС прорвут фронт и освободят ранее оставленные населенные пункты, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он объяснил, что в последние недели российские ВС уверенно продвигаются вперед на данных направлениях, в то время как ВСУ при попытках контратаковать несут крупные потери. Именно поэтому командование ВСУ опасается прорыва фронта и пытается остановить продвижение ВС РФ с помощью элитных бригад.

Напомним, ранее о переброске украинских войск из Херсона в район Донецка заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также отмечал, что в скором времени гарнизон вооруженных формирований Украины в Артемовске окажется в полном окружении и будет вынужден искать пути для бегства из города.

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