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Украинские ВС почти вдвое снизили интенсивность обстрелов российских позиции на Купянском направлении. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уверен, что это результат недостатка у противника боеприпасов.

Он отметил, что у Киева наблюдается серьезная проблема с нехваткой транспорта для подвоза на передовую боеприпасов. Кроме того, командование ВСУ, ориентируясь на небольшое количество оставшихся снарядов передает их подразделениям с серьезными ограничениями. Это не дает ВСУ возможности наносить удары по позициям ВС РФ с одинаковой интенсивностью.

«На Купянском направлении противник вдвое сократил количество обстрелов наших позиций по сравнению с предыдущими сутками», – заявил Марочко.

Также он пояснил, что «снарядный голод» ВСУ может быть вызван эффективными действиями ВС РФ, которые регулярно уничтожают полевые склады противника с боеприпасами.

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