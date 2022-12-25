Колоссальные потери украинской армии на Сватовском направлении вынудили командование ВСУ перебрасывать туда дополнительные силы. Об это рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что дело может быть не только в крупных потерях украинских войск. Помимо этого, имеющиеся в распоряжении противника средства поражения не демонстрируют ожидаемой эффективности и не позволяют начать успешное наступление на позиции российских войск. Именно поэтому Киев вынужден отправлять в район Сватово новые подразделения и вооружение.

Напомним, что ВСУ пытаются любой ценой отрезать подразделения ВС РФ в Сватово от снабжения, которое идет из Старобельска. Для этой цели им необходимо установить контроль над дорогой, соединяющей два населенных пункта. Однако сделать это не удается, приходится бросать в бой крупные силы, увеличивая тем самым потери.