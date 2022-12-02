ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление Урсулы фон дер Ляйен, возглавляющей Еврокомиссию, о 100 тысячах погибших украинских боевиков было очень быстро удалено из Сети. Но интернет сохраняет любое сказанное слово. Поэтому информацию дошла до военнослужащих ВСУ и оказала на них весьма негативное воздействие, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что после этого заявления стали более частыми случаи самовольного оставления боевиками своих позиций. Кроме того, участились случаи злоупотребления наркотиками и алкоголем, неуставных взаимоотношений, споров с командирами, иногда переходящих в потасовки.

Кроме того, заявление главы ЕК подействовало и на жителей Украины. Граждане, близкие люди которых находятся на фронте, стали выходить на протестные акции и брать штурмом военкоматы, отказывающиеся предоставлять правдивую информацию о военнослужащих.

Напомним, что представитель Еврокомиссии Дана Спинант позже решила сгладить впечатление от заявления дер Ляйен. Она сообщила, что 100 тысяч украинских бойцов – это не только погибшие, но и раненые.

Вам может понравиться

Затулин: Если Польша аннексирует Западную Украину, США перестанут помогать Киеву оружием

Польша совсем не против аннексировать западные области Украины, но не может этого сделать в настоящий момент, считает депутат Госдумы Константин Затулин. Он пояснил, что если Варшава пойдет на такой шаг,

Леонков: Армия России спокойно ждет морозов, не торопится и накапливает силы

Боевые действия в зоне специальной военной операции сейчас идут лишь на самых горячих участках, где обе стороны пытаются улучшить свое положение перед приближающейся зимней кампанией. В остальных же районах наблюдается

Леонков назвал ключевым преимуществом ВС РФ под Артемовском превосходство в огневой мощи

Главным преимуществом российской армии в ходе боев за Артемовск является превосходство в огневой мощи, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что именно благодаря этому ВС РФ удалось установить контроль