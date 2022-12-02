Заявление Урсулы фон дер Ляйен, возглавляющей Еврокомиссию, о 100 тысячах погибших украинских боевиков было очень быстро удалено из Сети. Но интернет сохраняет любое сказанное слово. Поэтому информацию дошла до военнослужащих ВСУ и оказала на них весьма негативное воздействие, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что после этого заявления стали более частыми случаи самовольного оставления боевиками своих позиций. Кроме того, участились случаи злоупотребления наркотиками и алкоголем, неуставных взаимоотношений, споров с командирами, иногда переходящих в потасовки.

Кроме того, заявление главы ЕК подействовало и на жителей Украины. Граждане, близкие люди которых находятся на фронте, стали выходить на протестные акции и брать штурмом военкоматы, отказывающиеся предоставлять правдивую информацию о военнослужащих.

Напомним, что представитель Еврокомиссии Дана Спинант позже решила сгладить впечатление от заявления дер Ляйен. Она сообщила, что 100 тысяч украинских бойцов – это не только погибшие, но и раненые.