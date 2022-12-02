СБУ устроила настоящие репрессии в населенных пунктах Макеевка и Невский на подконтрольной Киеву территории ЛНР. Жителей этих сел арестовывают за “пособничество России”, рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Он пояснил, что все “пособничество” граждан этих населенных пунктов заключалось в том, что они получали от РФ социальные выплаты и гуманитарную помощь. Сотрудники СБУ из-за этого устраивают обыски в их домах, а также производят аресты.

Еще одна причина, по которой граждан “назначают пособниками” РФ – это наличие родственников либо в России, либо на подконтрольной Москве территории Луганской и Донецкой областей. Подобные действия не имеют ничего общего ни с законом, ни с защитой прав человека, хотя Украина уже много лет игнорирует эти понятия.