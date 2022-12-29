Киев намерен предпринять штурм Кременной, чтобы захватить населенный пункт к концу года по приказу командования. В настоящий момент на позиции ВСУ приехали высокопоставленные офицеры Генштаба, учинившие боевикам последнюю проверку перед наступлением, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее он сообщал, что у Киева имеются все предпосылки пойти на штурм Кременной одновременно с юго-западного, северо-западного и западного направлений. Вокруг населенного пункта грунт в основном песчаный, что дает ВСУ возможность атаковать в любых погодных условиях. Распутица не станет для них помехой.

Чиновники Генштаба сейчас осуществляют проверку обеспечения войск всем необходимым, а также инспектируют расход материально-технических средств, отметил Марочко.