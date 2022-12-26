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В настоящий момент на Донбассе находятся наемники из более чем 30 государств мира, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

Он пояснил, что данные получены в результате радиоперехвата. Он осуществляется в зоне ответственности 2-го Армейского корпуса ЛНР с применением специального оборудования, позволяющего прослушивать разговоры боевиков ВСУ.

По словам Марочко, анализ переговоров показал, что в эфире все чаще звучат французский и польский, немецкий и итальянский языки. Но все же большинство военных говорят на английском либо различных его диалектах.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели под Артемовском 24-летнего австралийского наемника ВСУ.

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