Видя, что никакие пламенные речи больше не помогают поднять боевой дух ВСУ, Генштаб украинской армии пошел на весьма оригинальные меры. Он привлек во все опорные пункты женщин “с низкой социальной ответственностью” в качестве своеобразной награды боевикам за заслуги перед киевским режимом, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что таких женщин в опорниках стало гораздо больше, чем раньше. От них требуется поднимать моральный дух солдат ВСУ, которые истощены постоянным сопротивлением наступлению российских войск, крупными потерями и непрекращающимися боями.

Услуги женщин “с пониженной социальной ответственностью”, оплачиваются из бюджета Украины. Они являются поощрением за храбрость и самоотверженность, а также за успехи на поле боя.