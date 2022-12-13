Под Кременной на территории ЛНР украинские артиллерийские подразделения устроили перестрелку между собой из-за несогласованности действий, рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Он отметил, что “дружественный огонь” в украинской армии является весьма частым явлением. Иногда подразделения открывают огонь по своим из-за отсутствия связи и потерей управления. Они просто не знают, что по ту сторону находятся “свои”.

Еще одна причина – это конфликты между украинскими боевиками и иностранными наемниками. Особенно часто военнослужащие ВСУ конфликтуют с поляками, которые считают украинцев людьми второго сорта. Подобные потасовки вполне могут заканчиваться перестрелками.

Напомним, что буквально на днях артиллерия ВСУ накрыла ураганным огнем украинскую ротно-тактическую группу под Сватово и тем самым сорвала наступление.