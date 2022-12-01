Российские ВС нанесли серию ударов по артиллерийским складам ВС Украины, после чего боевикам пришлось экономнее расходовать боеприпасы. Еще одной причиной недостатка снарядов стало нарушение логистических схем, используемых для доставки ресурсов к линии фронта, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

В настоящий момент украинские боевики значительно сократили количество обстрелов гражданской инфраструктуры Луганской Народной Республики. Они уже не бьют по домам жителей ЛНР, так как берегут снаряды исключительно для боевых действий.

Напомним, что логистика ВСУ была нарушена ракетными ударами по ряду железнодорожных узлов и по энергетической инфраструктуре Украины. В настоящий момент Киев пытается как можно быстрее восстановить электроснабжение железной дороги, чтобы снова перебрасывать на фронт личный состав, технику, вооружение и боеприпасы.