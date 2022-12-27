Российские ВС активизировались в Артемовске и идут в наступление на других участках фронта, так как они получили задачу уже к концу календарного 2022 года выйти на границы Донбасса, заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Источники этой информации она называть не стала. По ее словам, в Артемовске российские ВС предпринимают значительные усилия, чтобы окружить украинскую военную группировку и либо ее уничтожить, либо заставить сдаться.

Маляр также отметила, что украинские ВС пытаются сдерживать атаки российских войск и отражать удары, но получается у них это не очень хорошо.

Напомним, что российские ВС атакуют не только Артемовск, но и Марьинку, Авдеевку и ряд других населенных пунктов, оккупированных Киевом. При этом они действуют медленно, чтобы не допускать потерь среди гражданского населения, поэтому ни о каких специально установленных сроках речи нет.