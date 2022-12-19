Выступая перед моряками на палубе авианосца «Шарль де Голль» президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о “недружественном” поведении российских самолетов и кораблей.

Французский лидер добавил, что российские экипажи проявляют враждебность к военнослужащим Североатлантического альянса. При этом он выразил благодарность за грамотное и профессиональное выполнение своих обязанностей во время подобных противостояний.

В речи Макрона множество непонятных деталей. Если он благодарит французских моряков, значит, российские корабли и самолеты именно к ним отнеслись “недружественно”. Тогда зачем приплетать сюда весь Североатлантический альянс?

Кроме того, французский лидер не привел ни единого примера такого отношения. Можно сделать вывод, что он должен был хоть как-то упомянуть Россию в своем выступлении и выставить ее в негативном свете, но что-то пошло не так.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все самолеты и корабли действуют исключительно в соответствии с действующими правилами и нормами. Макрон же выдумал непонятную историю, чтобы воздействовать на союзников по Альянсу и настроить их против РФ.