За время специальной военной операции потери Киева составили не менее 150 тысяч человек. При этом около 100 тысяч погибли, а еще 35 числятся пропавшими без вести, заявил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что российская армия отлично подготовлена и, несмотря на несколько некритичных неудач все же сумеет достичь всех целей СВО. Кроме того, сейчас она чрезвычайно грамотно проводит спецоперацию, не оставляя украинским войскам ни единого шанса на успех.

Напомним, что о более чем 100 тысячах погибших боевиков Украины ранее заявляла и глава Еврокомиссии. Однако ее высказывание быстро убрали из Сети. Позже сообщалось, что руководитель ЕК имела в виду все потери, включая погибших и раненых.