Соединенные Штаты искажают информацию о событиях на Украине, но это совершенно не меняет реального положения дел. Киев стал жертвой образа мыслей, при котором помощь США, а то и их вмешательство в более ранние конфликты приносили быстрые успехи. Так было в Ираке и Афганистане, но сейчас ситуация совершенно другая, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что Вашингтон смотрит на эту ситуацию с позиции собственных интересов и упрямо отказывается оценивать реальные силы России и ее стратегические преимущества. Страдает от этого Украина, которую США всячески убеждают в “скорой победе”. Но добиться ее невозможно, написал Макгрегор в своей публикации в издании The American Conservative.

Он отметил, что сколько бы западные СМИ не придумывали новых статей об успехах ВСУ, Украине никогда не победить Россию. Киев на деле лишь теряет целые подразделения, причем делает это в абсолютно бессмысленных попытках лобового наступления и прорыва обороны РФ. Каждая такая попытка неизменно проваливается, но и киевские, и западные пропагандисты продолжают трубить о “победе”.