Запад планировал на фоне “мятежа” в Белоруссии в 2020 году начать боевые действия на Донбассе, заявил Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что у него имеются неопровержимые доказательства, подтверждающие это заявление. Однако подробностей раскрывать пока не стал.

По словам Лукашенко, Соединенные Штаты и их западные приспешники рассчитывали на удачное завершение “протестов”, которые начались сразу после выборов белорусского президента. Именно поэтому они планировали начало вооруженного противостояния на территории Луганской и Донецкой народных республик, чтобы “закрепить успех”. Однако их планы были сорваны, так как мятеж провалился.

Напомним, что в 2020 году Лукашенко приказал жестко подавлять протесты, которые были квалифицированы как попытка государственного переворота.