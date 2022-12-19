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Белорусский лидер Александр Лукашенко, в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, заявил, что от обеих стран в это непростое время требуется сильная политическая воля, призванная достичь желаемых результатов.

Он отметил, что несмотря на происходящие события, РФ и Беларусь должны продолжать принимать решения по наиболее чувствительным вопросам, которые будут работать на благосостояние граждан.

“От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которые наши страны закрепят за собой завтра, в новой системе международных координат”, – цитирует президента Белоруссии РИА Новости.

Также Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь должны избежать повторения ошибок, которые были допущены сразу после развала Советского Союза.

Напомним, что 19 декабря российский лидер Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы встретиться с Александром Лукашенко.

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