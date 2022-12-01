Белорусское агентство «БелТА» сообщает, что во время встречи представителей силового блока Белоруссии с президентом Александром Лукашенко обсуждалась ситуация на границе с Украиной.

Лукашенко заявил, что силовые органы Белоруссии сообщают об увеличении провокаций различного рода, которые происходят на государственной границе страны. По его мнению, это связано с тем, что киевские власти хотят под любым предлогом втянуть страны НАТО в конфликт на территории Украины, о чем ярко свидетельствует инцидент с упавшими ракетами в Польше.

Также Лукашенко отметил, что необходимо постоянно следить за ситуацией на границе страны. Причем, по его словам, необходимо отслеживать ситуацию не только на границе с Украиной, но и с другими соседями на Западе, чтобы не пропустить момент, когда они смогут накопить достаточно средств вблизи границы для проявления агрессии против Белоруссии. Также тревожным фактором являются, по мнению Лукашенко, и призывы представителей беглой оппозиции к захвату власти в стране силовым путем.