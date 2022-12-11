Запад совершенно не устраивают такие выходки Украины, как удар по аэродромам со стратегической авиацией ВКС РФ. Издание Los Angeles Times пишет, что цель Вашингтона – одновременно помогать Киеву и не нарываться на прямое противостояние с Москвой.

Именно это является главной причиной отсутствия поставок на Украину дальнобойных ракет, стратегических беспилотников и другого вооружения, которое может быть использовано для ударов по российской территории.

По мнению американских журналистов, Соединенные Штаты боятся ответа российского лидера Владимира Путина на участие в подобных диверсиях Украины. Они отлично понимают, что нарушение установленных президентом РФ красных линий может привести к катастрофическим последствиям. Но в то же время Вашингтон заявляет, что не намерен создавать Киеву помехи в организации новых терактов.