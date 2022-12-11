ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад совершенно не устраивают такие выходки Украины, как удар по аэродромам со стратегической авиацией ВКС РФ. Издание Los Angeles Times пишет, что цель Вашингтона – одновременно помогать Киеву и не нарываться на прямое противостояние с Москвой.

Именно это является главной причиной отсутствия поставок на Украину дальнобойных ракет, стратегических беспилотников и другого вооружения, которое может быть использовано для ударов по российской территории.

По мнению американских журналистов, Соединенные Штаты боятся ответа российского лидера Владимира Путина на участие в подобных диверсиях Украины. Они отлично понимают, что нарушение установленных президентом РФ красных линий может привести к катастрофическим последствиям. Но в то же время Вашингтон заявляет, что не намерен создавать Киеву помехи в организации новых терактов.

Вам может понравиться

В Польше выдвинули Германии жесткие условия для дальнейшего сотрудничества

Польша все больше входит в образ “лидера Европы” и уже ставит условия Германии. Так, аналитик Центра восточных исследований Анна Квятковская заявила, что Варшава, которая “беспрецедентно помогла Украине” и продемонстрировала “исключительную

Валерия: на обнаженной съемке для журнала MAXIM настоял муж

Российская певица Валерия рассказала, что не является сторонником эротических фотосессий. По ее словам, ей поступали предложения о пикантных кадрах с ее участием от очень многих средств массовой информации, однако певица

Минобороны: Артиллеристы ЦВО используют на Украине тактику кочующего орудия

Тактика “кочующего орудия” помогает артиллеристам Центрального военного округа уничтожать националистические формирования Украины, сообщило издание “Известия” со ссылкой на Минобороны РФ. Авторы публикации пояснили, что в качестве такого орудия выступает самоходная