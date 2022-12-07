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Еще с февраля текущего года Запад, а вслед за ним и Украина, бесконечно твердят, что у России вот-вот закончится запас крылатых ракет. Они повторяют это после каждого массированного удара, но позже следует очередная атака и ставшие уже абсурдными прогнозы начинаются снова.

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, почему так происходит. Он отметил, что Соединенные Штаты, которые фактически управляют и Киевом, и всеми западными странами, боятся признать очевидный факт, что Россия ничем не уступает им по технологическому развитию. Такое высокомерие не позволяет Вашингтону понять простую истину – ракеты как производились, так и продолжают производиться на российских предприятиях. И закончиться они не могут.

У корпорации “Тактическое ракетное вооружение” имеются все ресурсы, необходимые для продолжения производства. При этом она выпускает гиперзвуковые и крылатые ракеты, аналогов которым нет в Соединенных Штатах. Но из-за нежелания признавать свою ошибку, ставшую следствием высокомерного отношения к РФ, Вашингтон продолжает твердить мантру о “заканчивающихся” российских ракетах.

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