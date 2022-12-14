Россия не собирается приостанавливать боевые действия на Украине на зиму, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что пауза в спецоперации выгодна только Киеву, который сейчас испытывает серьезные проблемы с нехваткой оружия.

По словам аналитика, Украине необходимо перемирие, чтобы накопить новый запас вооружений, получить от Запада средства ПВО, артиллерийские установки, РСЗО и прочее. Также она надеется провести перегруппировку войск. Но РФ не даст противнику это сделать.

“Нам это не надо. Мы это уже проходили”, – заявил эксперт.

Он также отметил, что на поставках оружия на Украину зарабатывают деньги исключительно Соединенные Штаты. Именно поэтому они делают все, чтобы затянуть конфликт, заработать как можно больше, а заодно и ослабить ВС РФ.