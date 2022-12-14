ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия не собирается приостанавливать боевые действия на Украине на зиму, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что пауза в спецоперации выгодна только Киеву, который сейчас испытывает серьезные проблемы с нехваткой оружия.

По словам аналитика, Украине необходимо перемирие, чтобы накопить новый запас вооружений, получить от Запада средства ПВО, артиллерийские установки, РСЗО и прочее. Также она надеется провести перегруппировку войск. Но РФ не даст противнику это сделать.

“Нам это не надо. Мы это уже проходили”, – заявил эксперт.

Он также отметил, что на поставках оружия на Украину зарабатывают деньги исключительно Соединенные Штаты. Именно поэтому они делают все, чтобы затянуть конфликт, заработать как можно больше, а заодно и ослабить ВС РФ.

Вам может понравиться

Экс-глава Минфина Польши Косьчиньский: ЕС не интересует судьба украинских беженцев

Европу совершенно не заботит судьба украинских беженцев. Польша с февраля приютила на своей территории несколько миллионов жителей соседнего государства, однако ЕС не торопится выделять Варшаве средства на их содержание, заявил

Инвестор Роджерс: напряжённость между США и Европой будет расти

Между США и Евросоюзом ухудшаются отношения. Причина тому – закон о борьбе с инфляцией, принятый в Соединённых Штатах. Об этом рассказал американский инвестор Джим Роджерс – передаёт РИА “Новости”. Указанный

RusVesna: Десантники ВСУ записали паническое видеообращение о крупных потерях

Боевики 3-й роты отдельного батальона 25-й Сечеславской аэромобильной бригады ВСУ обратились к своему командованию из-за колоссальных потерь. Они записали видеообращение, в котором заявили о гибели 70 процентов бойцов подразделения, передает