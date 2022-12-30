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Военный эксперт Виктор Литовкин призвал жителей Энгельса проявлять крайнюю осторожность, так как атаки врага могут повторяться вновь и вновь. Он напомнил об очередном ударе украинского беспилотника, обломки которого попали по забору одного из частных домов.

Аналитик пояснил, почему ВСУ продолжают удары по Энгельсу. По его словам, ВСУ хотят запугать жителей города и продемонстрировать всей России, что они способны атаковать объекты, расположенные на большом удалении от украинской границы.

Главная же причина – это показуха для Североатлантического альянса. Киев показывает, что любыми методами готов отстаивать позицию своих западных хозяев, но для этому ему нужны новые финансовые вливания, оружия и боеприпасы.

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