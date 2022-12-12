Как сообщает издание “Московский комсомолец”, российский музыкант Григорий Лепс смог достичь примирения с жителем Петербурга, который пострадал во время драки с артистом. Об этом заявил адвокат музыканта. По всей вероятности, уголовное дело будет закрыто.

Защитник Лепса уточнил, что в управление дознания было подано заявление с прошением прекращения уголовного преследования в связи с тем, что стороны пошли на примирение. Адвокат подчеркнул, что причиненный артистом моральный и материальный ущерб пострадавшему полностью возмещен. Извинения артиста приняты пострадавшим в полной мере.

Отметим, что в начале декабря 2022 года российский певец, музыкант и продюсер Григорий Лепс устроил драку в Санкт-Петербурге с посетителем одного из местных баров. Инцидент был записан на видео и попал в Сеть Интернет. Судя по видеокадрам, артист применил грубую силу в отношении своего оппонента, нанеся ему несколько ударов. Однако первым силу против петербуржца применил охранник Григория Лепса. Сам музыкант стал бить мужчину уже после того, как он получил удар от охранника.