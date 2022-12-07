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К концу текущего года вторая фаза специальной военной операции ВС РФ на Украине завершится, однако паузы в боевых действиях не предвидится, рассказал военный эксперт Алексей Леонков изданию “Московский комсомолец”.

Он отметил, что несмотря на отсутствие новых поставок западного вооружения, в распоряжении ВСУ все же остается большое количество бронетехники, которая может использоваться для ведения боевых действий. Препятствием для этого может стать погода – если температура останется на плюсовых значениях, то существует вероятность паузы до завершения весенней распутицы.

Такой вариант вполне подходит российским ВС, которые за 3-4 месяца смогут восстановить силы и подготовиться к очередной фазе СВО. Но скорее всего, боевые действия все же будут продолжены. У ВСУ, помимо техники, имеется и артиллерия, которая будет активно задействоваться для поддержки пехоты в очередных попытках прорыва обороны на Сватовском направлении, а также в Запорожской области.

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