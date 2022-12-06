Части ракеты, которые были обнаружены в Молдавии неподалеку от границы с Украиной, принадлежат зенитно-ракетному комплексу С-300. Такие ЗРК применяются украинскими войсками противовоздушной обороны для перехвата российских крылатых ракет, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что идентифицировал части боезаряда по фотографиям, которые выкладывали в Сеть жители Молдовы. Боевая часть ракеты, по мнению Леонкова, взорвалась в воздухе, так как на земле следов детонации не наблюдается.

Также эксперт отметил, что падение ракеты в Молдавии стало повторением инцидента в Польше, произошедшего пару недель назад. Тогда украинский боезаряд комплекса С-300 упал в населенном пункте Пшеводув и убил двух местных фермеров.