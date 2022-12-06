ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Части ракеты, которые были обнаружены в Молдавии неподалеку от границы с Украиной, принадлежат зенитно-ракетному комплексу С-300. Такие ЗРК применяются украинскими войсками противовоздушной обороны для перехвата российских крылатых ракет, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что идентифицировал части боезаряда по фотографиям, которые выкладывали в Сеть жители Молдовы. Боевая часть ракеты, по мнению Леонкова, взорвалась в воздухе, так как на земле следов детонации не наблюдается.

Также эксперт отметил, что падение ракеты в Молдавии стало повторением инцидента в Польше, произошедшего пару недель назад. Тогда украинский боезаряд комплекса С-300 упал в населенном пункте Пшеводув и убил двух местных фермеров.

Вам может понравиться

Последствия ракетного удара ВС РФ по Краматорску показали на видео

В Сети опубликованы видеокадры последствия ракетных атак на Кривой Рог и Краматорск, которые были проведены в ночь на 5 декабря. В Краматорске, как уже сообщалось ранее, удар был направлен на

ВСУ несут колоссальные потери в Бахмуте из-за натовской тактики COIN

Обучение в странах НАТО не приносит никакой пользы украинским военным. Напротив, они массово гибнут, попадая на фронт, несмотря на многочисленные тренировки, рассказал портал Pravda.ru со ссылкой на военнопленных ВСУ. Бойцы,

Кнутов: Россия скорректировала алгоритмы работы ПВО для успешного перехвата ракет HIMARS

Военный историк Юрий Кнутов рассказал об успешном решении проблем с перехватом ракет американских РСЗО HIMARS. В интервью изданию “Взгляд” он пояснил, что появление таких боевых систем в распоряжении ВСУ создало