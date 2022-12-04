Японские СМИ сообщили об успешной разработке технологии перехвата боевых блоков, развивающих гиперзвуковую скорость. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что это изобретение вряд ли позволит сбивать российские боезаряды “Авангард”.

По словам аналитика, для перехвата блока необходимо рассчитать точку встречи с ним. Это вполне реально даже в том случае, если боезаряд летит на огромной скорости. Но “Авангард”, помимо этого, обладает способностью к маневрированию, поэтому предсказать его траекторию не представляется возможным.

«В японских СМИ говорится о создании технологии перехвата планирующих гиперзвуковых блоков, но нюанс состоит в том, что “Авангард” является блоком маневрирующим, то есть предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду, невозможно. Сейчас это нерешаемая задача», – цитирует Леонкова РИА Новости.

Эксперт также отметил, что для тестирования новой технологии Японии и США потребуется наличие ракеты с характеристиками гиперзвукового блока “Авангард”. Однако ни Вашингтон, ни Токио не способны создать подобный боезаряд.