НАТО официально не отправляет на Украину офицеров и солдат регулярных армий, однако в страны Альянса все чаще приходят гробы, рассказал военный эксперт Алексей Леонков порталу “Украина.ру”

Он отметил, что ВС РФ знали, что Украина тщательно готовится к боевым действиям, однако недооценили возможность вмешательства НАТО. Теперь очевидно, что блок де-факто воюет с Россией на украинской территории. Военные стран Альянса приезжают на фронт под видом частных компаний, советников и инструкторов.

Кроме того, именно НАТО управляет всеми действиями ВСУ, поэтому вмешательство Запада в конфликт отрицать становится все сложнее.

По словам эксперта, Россия борется за своих соотечественников и пойдет в спецоперации до конца. Запад вместе с Украиной ставят цель истощить РФ, но она вряд ли достижима.