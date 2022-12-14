ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО официально не отправляет на Украину офицеров и солдат регулярных армий, однако в страны Альянса все чаще приходят гробы, рассказал военный эксперт Алексей Леонков порталу “Украина.ру”

Он отметил, что ВС РФ знали, что Украина тщательно готовится к боевым действиям, однако недооценили возможность вмешательства НАТО. Теперь очевидно, что блок де-факто воюет с Россией на украинской территории. Военные стран Альянса приезжают на фронт под видом частных компаний, советников и инструкторов.

Кроме того, именно НАТО управляет всеми действиями ВСУ, поэтому вмешательство Запада в конфликт отрицать становится все сложнее.

По словам эксперта, Россия борется за своих соотечественников и пойдет в спецоперации до конца. Запад вместе с Украиной ставят цель истощить РФ, но она вряд ли достижима.

Вам может понравиться

США уже 10 лет планируют полномасштабную войну с Россией

Американский Конгресс конфликтует с Пентагоном из-за поставок оружия на Украину. Издание Foreign Policy, публикацию которого представляет РИА Новости, отмечает, что глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли недоволен

Flightradar зафиксировал стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk над Черным морем в 100 км от берегов Крыма

Всего в 100 километров от Крыма замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, передает “Лента.ру” со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar24. Отмечается, что разведывательный БПЛА поднялся в небо с

Вдохновленные диверсией на мосту под Мелитополем украинские ВС вознамерились заблокировать коридор в Крым

Киевский режим снова ликует из-за очередной диверсии. Напомним, что ВСУ подорвали опоры моста под Мелитополем, в населенном пункте Константиновка, что стало поводом для щенячьего восторга. Портал “Военное обозрение” рассказал, что