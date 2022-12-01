Как сообщает издание «Украина.ру», известный военный эксперт Алексей Леонков рассказал о возможных планах российских вооруженных сил на зимний период в зоне проведения специальной военной операции.

В данный момент, по мнению Леонкова, на линии соприкосновения происходят бои локального характера, основной задачей которых является улучшение своих позиций для будущей зимней кампании.

Леонков заявил, что зимняя военная кампания начнется тогда, когда почва промерзнет достаточно, чтобы по ней смогла пройти тяжелая военная техника. В преддверии морозов, по утверждению эксперта, российские вооруженные силы заняты перегруппировкой сил для будущего зимнего наступления.

Для этих целей, по словам эксперта, сейчас на фронт продолжают поступать новые подразделения с мобилизованными бойцами, которые закончили обучение, а также идет процесс накопления ресурсов необходимых для будущего наступления.