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Российские эксперты прокомментировали заявление Киева о ракетах, которые были сбиты 16 декабря.

Так, аналитик Алексей Леонков подсчитал, что по данным командования ВСУ украинской ПВО “удалось” уничтожить 59 боезарядов из 60, выпущенных по критической инфраструктуре.

«А это та самая, единственная выжившая ракета, которая поразила все объекты энергосистемы Украины, остановила метро в Киеве и Харькове, ДнепроГЭС, оставила без света, воды и тепла города и села. Летит, отдыхает, выбирает новую цель», – не без иронии заметил эксперт.

Такие же результаты подсчетов получились и у бывшего депутата Верховной Ряды Ильи Кивы. Он пояснил, что об 11 сбитых боезарядов сообщило оперативное командование “Юг”, а об остальных – руководители Житомирской, Киевской и Днепропетровской областей. Кива высмеял подобный отчет, а также напомнил, что в Киеве до сих пор верят в “закончившиеся еще весной” российские ракеты.

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