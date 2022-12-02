Боевые действия в зоне специальной военной операции сейчас идут лишь на самых горячих участках, где обе стороны пытаются улучшить свое положение перед приближающейся зимней кампанией. В остальных же районах наблюдается затишье, рассказал сайту “Украина.ру” военный эксперт Алексей Леонков.

Он объяснил, что ВС РФ некуда торопиться на фоне ненастной погоды с дождями и слякотью. Паузу они используют для боевого слаживания подразделений, в которые постоянно прибывают мобилизованные новобранцы.

Как только выпадет снег, можно будет говорить о начале зимней военной кампании. Боевая технику сразу же выдвинется к лесным массивам, а также сможет уверенно передвигаться по полям. К тому моменту ВС РФ заметно усилятся и будут готовы к полномасштабным наступательным операциям.