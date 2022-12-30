ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Французский журналист Жюльен Пейрон написал пафосную статью для издания Le Point, в которой рассказал об альпийских стрелках, передислоцированных на базу Тапа в Эстонии. Он заявил, что натовские боевики готовы сдерживать натиск России, которая якобы затеяла экспансию на запад.

Журналист написал, что морозы, достигающие иногда 40 градусов, чувствуются как минус 80, однако альпийские стрелки проходили подготовку в суровых погодных условиях и с честью переносят тяготы и лишения, связанные с холодом.

Альпийские стрелки во Франции тренируются в окрестностях горных массивов и поэтому хорошо знакомы с минусовыми температурами. В Эстонии они готовы в любой момент вступить в «бой с Россией», причем, по словам журналиста, ВС РФ вряд ли хватит 24 часов, чтобы одолеть боевиков НАТО.

Пейрон также заметил, что пребывание в Эстонии позволяет военнослужащим получить неоценимый опыт и навыки боевых действий в экстремальных условиях.

Вам может понравиться

РИА Новости: Соединенные Штаты Америки заявили, что создали абсолютное оружие против РФ

Американское издание Newsweek еще в сентябре распространило информацию о способах «решительного ответа» на гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине. Ссылаясь на высокопоставленных чиновников Пентагона, авторы публикации сообщили, что один

Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД ФРГ Бербок после заявления о России

Заявление о невозможности нормализовать отношения с Россией, сделанное главой МИД Германии Анналеной Бербок, является провокационным и недальновидным. Об этом написали немецкие пользователи социальной сети Twitter. Многие комментаторы призвали канцлера ФРГ

Дроны-камикадзе “Герань-2” ночью уничтожили военные объекты противника на нескольких направлениях

В ночь на 29 декабря в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях вновь прогремели мощные взрывы. Портал «Военное дело» сообщил, что российские ВС задействовали дроны-камикадзе «Герань-2». Беспилотники атаковали крупные скопления личного