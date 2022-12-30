Французский журналист Жюльен Пейрон написал пафосную статью для издания Le Point, в которой рассказал об альпийских стрелках, передислоцированных на базу Тапа в Эстонии. Он заявил, что натовские боевики готовы сдерживать натиск России, которая якобы затеяла экспансию на запад.

Журналист написал, что морозы, достигающие иногда 40 градусов, чувствуются как минус 80, однако альпийские стрелки проходили подготовку в суровых погодных условиях и с честью переносят тяготы и лишения, связанные с холодом.

Альпийские стрелки во Франции тренируются в окрестностях горных массивов и поэтому хорошо знакомы с минусовыми температурами. В Эстонии они готовы в любой момент вступить в «бой с Россией», причем, по словам журналиста, ВС РФ вряд ли хватит 24 часов, чтобы одолеть боевиков НАТО.

Пейрон также заметил, что пребывание в Эстонии позволяет военнослужащим получить неоценимый опыт и навыки боевых действий в экстремальных условиях.