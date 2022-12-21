Издание Le Figaro прокомментировало встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявив, что две страны быстрыми темпами осуществляют интеграцию своих экономик и Вооруженных сил. При этом авторы публикации отметили, что Беларусь в таком союзе намного автономнее, чем Франция в альянсе с Соединенными Штатами.

Журналисты привели высказывание Владимира Путина о том, что РФ не станет поглощать РБ, которая останется независимым государством. Лукашенко же отметил, что и Минск, и Москва имеют все возможности для сотрудничества с любыми странами мира и всегда для него открыты.

При этом Лукашенко вспомнил помощь России после выборов, когда по всей территории Белоруссии вспыхнули акции протеста. Он сообщил, что сейчас отношения между двумя государствами крепки, как никогда ранее.